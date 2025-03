Jogos Vorazes | Produtora revela processo emocional com novo filme "Eu nunca trabalhei em uma adaptação como esta" O post Jogos Vorazes | Produtora revela processo emocional com novo filme apareceu... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h26 ) twitter

Prelúdio de Jogos Vorazes

Nina Jacobson produtora de Jogos Vorazes, comentou em entrevista recente sobre o processo emocional envolvendo a realização do novo filme da franquia, Sunrise on the Reaping (Amanhecer da Colheita).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra todos os detalhes sobre essa nova produção!

