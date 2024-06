O Vício |Do R7

Johnny Depp retorna como Jack Sparrow em Piratas do Caribe O produtor de Piratas do Caribe trouxe uma atualização sobre o roteiro do reboot da franquia. Johnny Depp, que interpreta o icônico...

Johnny Depp de Piratas do Caribe

O produtor de Piratas do Caribe trouxe uma atualização sobre o roteiro do reboot da franquia. Johnny Depp, que interpreta o icônico Jack Sparrow, está confirmado para retornar ao papel. A notícia animou os fãs que aguardam ansiosamente por mais aventuras no universo dos piratas.

