Joseph Quinn em O Quarteto Fantástico

Surge uma nova arte promocional de O Quarteto Fantástico, trazendo Joseph Quinn em destaque. A imagem revela um vislumbre do que os fãs podem esperar do aguardado filme, despertando ainda mais a curiosidade sobre as aventuras do quarteto de super-heróis.

