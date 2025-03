Josh Hutcherson sugere ideia para novo filme de Jogos Vorazes com Katniss e Peeta Ator espera que Suzanne Collins desenvolva novo livro com protagonistas originais O post Josh Hutcherson sugere ideia para novo filme... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 09h47 (Atualizado em 27/03/2025 - 09h47 ) twitter

Katniss e Peeta em Jogos Vorazes

Com a Lionsgate trabalhando no desenvolvimento de um novo filme de Jogos Vorazes focado no passado de Haymitch, Josh Hutcherson revela interesse em novo projeto com Katniss e Peeta.

Consulte no nosso parceiro O Vício - Cinema para ler a matéria completa!

