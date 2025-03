Jovens Vingadores só devem aparecer em Guerras Secretas, diz insider De acordo com uma nova sessão de perguntas e respostas do Cosmic Circus com o insider Alex Perez O post Jovens Vingadores só devem... O Vício|Do R7 08/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 21h05 ) twitter

Projeto Jovens Vingadores MCU

De acordo com uma nova sessão de perguntas e respostas do Cosmic Circus com o insider Alex Perez, a equipe dos Jovens Vingadores (ou Campeões) só deve ser formada em Guerras Secretas, não antes:

