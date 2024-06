Julgamento The Boys: Novidades que chegam ao Prime Video em junho de 2024 O Prime Video está preparando grandes novidades para o mês de junho de 2024, incluindo o aguardado "Julgamento The Boys". Com uma...

Alto contraste

A+

A-

Julgamento The Boys

O Prime Video está preparando grandes novidades para o mês de junho de 2024, incluindo o aguardado "Julgamento The Boys". Com uma previsão de lançamento emocionante, os fãs da série já estão ansiosos para conferir o desenrolar dessa trama cheia de reviravoltas. Além disso, outras surpresas estão reservadas para os assinantes do serviço de streaming. Prepare a pipoca e aguarde por mais informações sobre as novidades que estão por vir!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Bad Boys: Até o Fim tem 2ª melhor aprovação da franquia no Rotten Tomatoes

• Veja o que chega ao Prime Video em junho de 2024

• Peaky Blinders | Criador e Cillian Murphy se pronunciam sobre filme na Netflix



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.