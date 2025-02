Julia Butters é considerada para papel de Kitty Pryde para filme dos X-Men Atualmente em desenvolvimento, o reboot dos X-Men está sendo escrito por Michael Lesslie O post Julia Butters é considerada para papel... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 06h05 (Atualizado em 06/02/2025 - 06h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com o the Hollywood Handle, a atriz Julia Butters (The Fabelmans) está sendo cotada para o papel de Kitty Pryde no novo filme dos X-Men. Recentemente, o insider Daniel RPK já tinha adiantado que a Marvel Studios estaria em busca de atores para Gambit e Kitty e este novo relatório converge com esta informação.

Para mais detalhes sobre essa nova fase dos X-Men, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Sem Cole Young, vazam supostos detalhes de Mortal Kombat 2

Miles Teller responde sobre desenvolvimento de Top Gun 3

Kill Your Darlings | Julia Roberts fará suspense na Amazon MGM Studios