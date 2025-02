Kate e Rooney Mara vão estrelar novo filme do diretor de Nosferatu: O Vampiro da Noite Irmãs na vida real vão interpretar gêmeas fictícias O post Kate e Rooney Mara vão estrelar novo filme do diretor de Nosferatu: O Vampiro... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kate e Rooney Mara vão estrelar novo filme do diretor de Nosferatu: O Vampiro da Noite

Diretor do excelente Nosferatu: O Vampiro da Noite (1979), Werner Herzog vai contar com as irmãs Kate e Rooney Mara para seu próximo filme.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este projeto emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Kill Your Darlings | Julia Roberts fará suspense na Amazon MGM Studios

Anthony Mackie reage a indicação de Sebastian Stan ao Oscar

Oscar Isaac é anunciado na nova edição da Star Wars Celebration