Kate Winslet fará estreia como diretora em filme da Netflix Vencedora do Oscar também irá estrelar

Kate Winslet em Mare of Easttown

De acordo com relatório do Deadline, a vencedora do Oscar Kate Winslet (Mare of Easttown) fará sua estreia como diretora em Goodbye June, atualmente em desenvolvimento na Netflix.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

