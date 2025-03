Kathryn Hahn reage a possível ausência da Feiticeira Escarlate em Vingadores 5 e 6 Elizabeth Olsen afirmou que não deve participar de ambos os filmes do MCU O post Kathryn Hahn reage a possível ausência da Feiticeira... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 08h25 ) twitter

Depois de Elizabeth Olsen revelar que não deve voltar como a Feiticeira Escarlate em Avengers: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, Kathryn Hahn reage à declaração da atriz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades do MCU!

