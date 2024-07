Kevin Feige e Tropa Alfa: Novidades no Universo Cinematográfico Marvel Kevin Feige confirmou recentemente que estão em andamento "conversas" para a introdução da Tropa Alfa no Universo Cinematográfico... O Vício|Do R7 22/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h14 ) ‌



Kevin Feige e Tropa Alfa

Kevin Feige confirmou recentemente que estão em andamento "conversas" para a introdução da Tropa Alfa no Universo Cinematográfico Marvel. Essa possibilidade tem deixado os fãs animados com as novas possibilidades que podem surgir nas próximas produções do MCU.

