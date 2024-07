Kevin Feige revela detalhes sobre o reboot do Quarteto Fantástico no MCU Kevin Feige aborda o "foco" do reboot do MCU com o Quarteto Fantástico, trazendo novas informações sobre o aguardado retorno desses...

O Vício|Do R7 22/07/2024 - 08h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 08h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌