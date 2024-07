Kevin Feige revela possibilidade de substituição de Jon Watts em Homem-Aranha 4 Kevin Feige diz que Jon Watts provavelmente será substituído em Homem-Aranha 4. O presidente da Marvel Studios levantou a possibilidade... O Vício|Do R7 21/07/2024 - 07h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 07h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jon Watts e Homem-Aranha 4

Kevin Feige diz que Jon Watts provavelmente será substituído em Homem-Aranha 4. O presidente da Marvel Studios levantou a possibilidade de uma mudança na direção do próximo filme do Homem-Aranha, trazendo incertezas para os fãs do herói aracnídeo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Kevin Feige diz que Jon Watts provavelmente será substituído em Homem-Aranha 4

• Produtora de Mulher-Hulk quer fazer filme do Hulk

• Deadpool & Wolverine | Era dos Mutantes está chegando ao MCU, afirma Kevin Feige