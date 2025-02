Kraven, O Caçador é indicado a 2 categorias no Framboesa de Ouro 2025 O resultado da premiação será divulgado em 1º de março de 2025 O post Kraven, O Caçador é indicado a 2 categorias no Framboesa de Ouro... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 23h06 ) twitter

Abertura de Kraven

Maior fracasso da curta história do Universo Expandido do Homem-Aranha da Sony Pictures, Kraven, O Caçador (2024) não ficou de fora do Framboesa de Ouro 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

