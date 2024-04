Kung Fu Panda 4: A jornada de Po continua!

Alto contraste

Kung Fu Panda 4 supera US$ 400 milhões globalmente, mostrando o sucesso contínuo da jornada de Po e seus amigos. O filme tem encantado fãs ao redor do mundo, conquistando cada vez mais espectadores com sua história envolvente e personagens carismáticos.

