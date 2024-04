Kung Fu Panda 4: Ação e sucesso nas bilheterias

Alto contraste

A+

A-

Po em ação na franquia Kung Fu Panda Po em ação na franquia Kung Fu Panda (O Vício - Cinema)

Kung Fu Panda 4 supera US$ 80 milhões em abertura global, mostrando que a franquia continua conquistando o público com suas aventuras cheias de ação e humor. O filme tem sido um sucesso nas bilheterias, atraindo fãs de todas as idades para mais uma emocionante jornada ao lado do adorável Po e seus amigos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Kung Fu Panda 4 supera US$ 80 milhões em abertura global

• Roteirista explica por que aceitou trabalhar em Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2

• Super Mario Bros.: O Filme 2 é anunciado com data de estreia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.