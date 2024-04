Kung Fu Panda 4 recebe cartazes individuais com Po e outros

Alto contraste

A+

A-

Kung-Fu-Panda-4-cartazes Kung-Fu-Panda-4-cartazes (O Vício - Cinema)

O filme "Kung Fu Panda 4" está chegando com tudo! Po e seus amigos estão de volta em novas aventuras cheias de ação e comédia. Prepare-se para se divertir e se emocionar com essa turma incrível. Quer saber mais sobre o filme? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.