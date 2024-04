Kung Fu Panda 4: Veja um trecho exclusivo do filme!

Alto contraste

A+

A-

Kung-Fu-Panda-4-3-minutos-inéditos Kung-Fu-Panda-4-3-minutos-inéditos (O Vício - Cinema)

Prepare-se para se encantar com mais uma aventura do adorável panda Po! Em um trecho exclusivo de Kung Fu Panda 4, podemos ver 3 minutos inéditos do filme que prometem muita ação e diversão.

Curioso para saber o que acontece nessa cena emocionante? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e descubra tudo sobre o novo capítulo dessa história incrível!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Kung Fu Panda 4 | Assista 3 minutos inéditos do filme

• Isabela Merced revela detalhes do teste para Superman: Legacy

• Capitão América 4 não terá Mark Ruffalo como Hulk, diz site

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.