O Vício |Do R7

Lançador de Teia do Homem-Aranha de Tobey Maguire é leiloado nos EUA O lançador de teia que seria utilizado por Tobey Maguire no filme Homem-Aranha foi leiloado nos Estados Unidos. Este item icônico...

‌



A+

A-

Homem-Aranha com Tobey Maguire

O lançador de teia que seria utilizado por Tobey Maguire no filme Homem-Aranha foi leiloado nos Estados Unidos. Este item icônico do universo cinematográfico do super-herói chamou a atenção dos fãs e colecionadores, sendo vendido por um valor significativo durante o evento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Lançador de Teia que seria usado por Tobey Maguire é leiloado nos EUA

• Revelada nova imagem de Hellboy e o Homem Torto

• Zack Snyder compartilha foto inédita de Henry Cavill como Clark Kent