Leonardo DiCaprio lança seu próprio canal no YouTube Ator aproveitou para divulgar seu próximo filme, One Battle After Another O post Leonardo DiCaprio lança seu próprio canal no YouTube... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h07 )

Leonardo DiCaprio lança seu próprio canal no YouTube

Hoje (27), os fãs de cinema foram pegos de surpresa com o trailer do novo filme de Paul Thomas Anderson (Sangue Negro), One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra, em tradução livre), tendo sido divulgado em um canal de Leonardo DiCaprio no YouTube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

