LISA faz performance especial no tributo a James Bond no Oscar 2025 A cantora LISA participou da cerimônia do Oscar 2025, cantando Live and Let Die no palco O post LISA faz performance especial no tributo...

O Vício|Do R7 02/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 02/03/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share