Lobisomem | Artes conceituais mostram visuais alternativos da criatura Filme acabou decepcionando o público O post Lobisomem | Artes conceituais mostram visuais alternativos da criatura apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 08/02/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Artes de Lobisomem

Dirigido por Leigh Whannell (O Homem Invisível), Lobisomem acabou decepcionando com uma bilheteira de apenas US$ 32 milhões ao redor do mundo, e já chegou em mídia digital nos Estados Unidos.

Para saber mais sobre as artes conceituais e as ideias que quase foram utilizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Premonição 6 ganha novo cartaz

Mufasa: O Rei Leão supera bilheteria doméstica de Sonic 3

Capitão América 4 ganha nova sinopse