Lobisomem decepciona na bilheteria dos EUA

Julia Garner em Lobisomem

O filme de terror Lobisomem teve um desempenho abaixo do esperado em sua estreia nos cinemas, arrecadando apenas US$ 10,6 milhões nos Estados Unidos. O longa-metragem, que teve um orçamento de US$ 25 milhões, não conseguiu atrair o público esperado.

Para saber mais sobre o desempenho do filme e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

