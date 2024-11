Lugar de Deadpool Wolverine na linha do tempo do MCU é revelado Lugar de Deadpool Wolverine na linha do tempo do MCU é revelado O Vício|Do R7 12/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deadpool & Wolverine

Já disponível no Disney+, Deadpool & Wolverine (2024) finalmente teve seu lugar na linha do tempo do MCU revelado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Deadpool & Wolverine ganha cena deletada com variantes e Peter

Um Filme Minecraft | Suposta data do trailer oficial é revelada

Venom 3: A Última Rodada alcança US$ 400 milhões em bilheteria