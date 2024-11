Lupita Nyong’o se junta ao novo filme de Chris Nolan Lupita Nyong’o se junta ao novo filme de Chris Nolan O Vício|Do R7 12/11/2024 - 20h10 (Atualizado em 12/11/2024 - 20h10 ) twitter

Lupita Nyong’o se junta ao novo filme de Chris Nolan

De acordo com relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, Lupita Nyong'o (Um Lugar Silencioso: Dia Um) se juntou ao elenco do aguardado próximo filme de Christopher Nolan, sem título definido.

