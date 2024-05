O Vício |Do R7

Mad Max: The Wasteland - A nova saga pós-apocalíptica de George Miller Mad Max: The Wasteland é a mais recente criação de George Miller, prometendo ser uma saga intensa que se desenrola ao longo de um...

Alto contraste

A+

A-

Mad Max The Wasteland

Mad Max: The Wasteland é a mais recente criação de George Miller, prometendo ser uma saga intensa que se desenrola ao longo de um ano no cenário pós-apocalíptico já conhecido pelos fãs. Com uma atmosfera única e repleta de ação, o filme promete levar os espectadores a uma jornada emocionante e cheia de reviravoltas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Mad Max: The Wasteland é “uma saga que se passa dentro de 1 ano”, diz George Miller

• Gal Gadot deixa de seguir James Gunn, chefe da DC, nas redes sociais

• Timothée Chalamet surge como Bob Dylan nos bastidores de cinebiografia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.