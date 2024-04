Madame Teia: bastidores revelam erros de gravação

Alto contraste

A+

A-

Madame-Teia-erros-de-gravação Madame-Teia-erros-de-gravação (O Vício - Cinema)

Madame Teia, a misteriosa personagem do universo do Homem-Aranha, teve seus bastidores revelados em um vídeo que mostra os erros de gravação durante as filmagens. O registro inédito traz momentos descontraídos do elenco e equipe técnica, mostrando que nem sempre tudo sai perfeito nas produções cinematográficas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Madame Teia ganha vídeo com erros de gravação

• Diretor de Guerra Civil fará filme sobre Guerra do Iraque

• Diretora de Barbie entra para elenco de filme com Adam Sandler e George Clooney

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.