Madame Teia: críticos revelam opiniões sobre o filme

Alto contraste

A+

A-

Trio de heroínas em Madame Teia Trio de heroínas em Madame Teia (O Vício - Cinema)

Madame Teia é uma das apostas mais aguardadas do ano no cinema. O filme promete trazer um trio de heroínas poderosas em uma trama repleta de ação e reviravoltas. No entanto, as primeiras reações dos críticos indicam que o resultado final pode ter sido uma "bagunça".

Descubra o que os críticos estão dizendo sobre Madame Teia e saiba mais sobre o filme completo no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Visual de Hal Jordan em Liga da Justiça de Zack Snyder é revelado

• Madame Teia é uma “bagunça”, revelam primeiras reações dos críticos

• Madame Teia | Atriz quer “crossover” com Miles Morales

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.