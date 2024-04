Alto contraste

A+

A-

Dakota Johnson em veículo de Madame Teia Dakota Johnson em veículo de Madame Teia (O Vício - Cinema)

A diretora de "Madame Teia" confirmou a participação de personagens ligados ao Homem-Aranha no filme. Em uma entrevista exclusiva, ela revelou que alguns personagens icônicos da trama do herói aracnídeo farão parte da trama do spin-off centrado na icônica personagem da Marvel.

Descubra todos os detalhes sobre a participação desses personagens e como eles se encaixam na história de "Madame Teia" consultando a matéria completa no site do nosso parceiro, Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Meu Malvado Favorito 4 | Comercial do Super Bowl zomba do uso da IA

• Madame Teia | Diretora confirma participação de personagens ligados ao Homem-Aranha

• Diretor de Deadpool 3 diz motivo de não revelar nada do filme

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.