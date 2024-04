Madame Teia: Diretora fala sobre a polêmica exclusão de tradição famosa

Alto contraste

Dakota Johnson no filme Madame Teia Dakota Johnson no filme Madame Teia (O Vício - Cinema)

A diretora do aguardado filme "Madame Teia" falou recentemente sobre a exclusão de uma tradição muito conhecida pelos fãs. Em uma entrevista exclusiva, ela abordou os motivos por trás dessa decisão e como isso impactará a história do longa.

Descubra todos os detalhes sobre essa polêmica e o que esperar do filme "Madame Teia" consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício. Saiba mais sobre o enredo, o elenco e as expectativas para esse novo capítulo do universo cinematográfico.

Leia mais em Filmes - O Vício

