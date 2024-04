Madame Teia faz sucesso e arrecada US$ 6 milhões nos EUA

Madame-Teia-uniforme-de-Dakota-Johnson Madame-Teia-uniforme-de-Dakota-Johnson (O Vício - Cinema)

A aguardada estreia do filme "Madame Teia" nos Estados Unidos foi um verdadeiro sucesso de bilheteria. O longa arrecadou impressionantes US$ 6 milhões em seu primeiro fim de semana em cartaz, mostrando a força e o interesse do público pela história da icônica personagem dos quadrinhos.

Quer saber mais sobre o fenômeno que é "Madame Teia"? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e descubra todos os detalhes dessa incrível estreia!

