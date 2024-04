Madame Teia: Filme recebe nota decepcionante no CinemaScore

O tão aguardado filme "Madame Teia" recebeu uma nota decepcionante no CinemaScore. Após a estreia, a produção foi avaliada com apenas 2 estrelas pelos espectadores, gerando grande desapontamento entre os fãs.

Descubra mais sobre a recepção do filme e as críticas dos espectadores consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

