Dakota Johnson e Sydney Sweeney em Madame Teia Dakota Johnson e Sydney Sweeney em Madame Teia (O Vício - Cinema)

Madame Teia, um dos filmes mais aguardados do ano, está prestes a ser lançado! Com a participação de Dakota Johnson e Sydney Sweeney, a trama promete envolver o público com sua história intrigante e atuações impecáveis. Quer saber mais sobre o filme e quando serão divulgadas as críticas? Consulte a matéria completa no site Filmes - O Vício.

