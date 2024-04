Alto contraste

007-Daniel-Craig-despedida 007-Daniel-Craig-despedida (O Vício - Cinema)

O ator Mads Mikkelsen expressou o desejo de ver o retorno de Daniel Craig como James Bond. Em uma entrevista recente, Mikkelsen elogiou o trabalho de Craig na franquia e afirmou que seria incrível vê-lo interpretando o icônico espião novamente. Saiba mais sobre essa declaração e as possibilidades para o futuro do 007 consultando a matéria completa no Filmes - O Vício.

