Maika Monroe deseja estrelar novo filme de A Hora do Pesadelo Maika Monroe, conhecida por seu papel em Longlegs, expressou seu desejo de estrelar o novo filme da franquia A Hora do Pesadelo....

Maika Monroe Longlegs

Maika Monroe, conhecida por seu papel em Longlegs, expressou seu desejo de estrelar o novo filme da franquia A Hora do Pesadelo. A atriz está animada com a possibilidade de participar desse icônico universo do terror.

