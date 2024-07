‌



A+

A-

Maika Monroe em Longlegs

Longlegs: Vínculo Mortal tem grande pré-estreia nos EUA. Maika Monroe brilha no papel principal deste suspense eletrizante que promete prender a atenção do público do início ao fim. Com uma atuação envolvente, a atriz entrega uma performance memorável que certamente será lembrada por muito tempo.

