Man Of War | Samuel L. Jackson vai estrelar faroeste do diretor de Quarteto Fantástico O ator interpretará um general aposentado que trava uma guerra contra uma cidade da zona rural dos EUA O post Man Of War | Samuel L...

O Vício|Do R7 10/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share