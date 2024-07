Mark Hamill Dará Vida ao Icônico Holandês Voador em Novo Filme do Bob Esponja O novo filme do Bob Esponja contará com a participação de Mark Hamill como o famoso Holandês Voador, prometendo trazer uma nova dimensão... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 08h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 08h23 ) ‌



Mark Hamill e Holandês Voador, de Bob Esponja

O novo filme do Bob Esponja contará com a participação de Mark Hamill como o famoso Holandês Voador, prometendo trazer uma nova dimensão a essa clássica história do fundo do mar.

