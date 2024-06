O Vício |Do R7

Mark Wahlberg surpreende como vilão calvo em novo filme

Mark Wahlberg surpreende ao surgir como vilão calvo no trailer oficial de Ameaça no Ar. O ator, conhecido por seus papéis em filmes de ação, mostra sua versatilidade ao interpretar um personagem completamente diferente do que estamos acostumados a ver. A produção promete muita ação e suspense, deixando os fãs ansiosos para conferir o desempenho de Wahlberg nesse novo papel.

