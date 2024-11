Marvel acelera produção de Filhos da Meia-Noite Busca por um diretor, supostamente, está em andamento O post Marvel Studios está “acelerando” filme de Filhos da Meia-Noite, diz rumor... O Vício|Do R7 22/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h50 ) twitter

Filhos da Meia-Noite da Marvel

De acordo com Daniel Ritchman, a Marvel Studios está acelerando a produção do filme de Filhos da Meia-Noite, especialmente depois do adiamento por tempo indeterminado de Blade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.