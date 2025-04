Marvel lança vídeo de 8 horas com o Wolverine de Hugh Jackman Um exercício de respiração O post Marvel lança vídeo de 8 horas com o Wolverine de Hugh Jackman apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 08/04/2025 - 14h47 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marvel lança vídeo de 8 horas com o Wolverine de Hugh Jackamn

Em um mundo onde as informações correm em velocidade ultrassônica e as pessoas estão cada vez mais ansiosas, exercícios de respiração são muito bem-vindos. Pensando em seus fãs ansiosos, a Marvel Studios publicou um vídeo especial do Wolverine de Hugh Jackman praticando um exercício de respiração de 8 horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra todos os detalhes sobre essa novidade!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Wicked | Roteirista comenta possibilidade de um terceiro filme

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado | Imagens do novo filme destacam elenco clássico

Thunderbolts* | Assista à versão dublada do mais recente trailer