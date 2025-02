Marvel nega uso de IA em pôster de Quarteto Fantástico após reações negativas Público notou personagens com quatro dedos e rostos iguais no cartaz O post Marvel nega uso de IA em pôster de Quarteto Fantástico... O Vício|Do R7 04/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h47 ) twitter

Sue Storm em Quarteto Fantástico do MCU

Após a divulgação do primeiro trailer de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos na terça-feira, a Marvel se viu em meio a uma polêmica. Apesar do entusiasmo gerado pelo trailer, um pôster promocional do filme, lançado junto com o teaser, causou estranhamento e gerou diversas críticas nas redes sociais.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações da Marvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

