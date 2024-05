O Vício |Do R7

Marvel planeja mudanças no Universo Cinematográfico De acordo com um executivo da Marvel, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) deve passar por mudanças significativas, tornando...

Hugh Jackman em Deadpool & Wolverine

De acordo com um executivo da Marvel, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) deve passar por mudanças significativas, tornando-se "menos interconectado". Essa decisão promete impactar a forma como as histórias dos super-heróis serão desenvolvidas nas futuras produções do estúdio.

