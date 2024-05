Marvel Rivals no PlayStation Marvel Rivals é o mais novo jogo da Marvel que promete conquistar os fãs de super-heróis. Com uma lista de personagens jogáveis...

Alto contraste

A+

A-

Marvel Rivals no PlayStation

Marvel Rivals é o mais novo jogo da Marvel que promete conquistar os fãs de super-heróis. Com uma lista de personagens jogáveis incrível, a diversão está garantida para os gamers que buscam aventuras eletrizantes. O game promete trazer toda a ação e emoção que os fãs da Marvel tanto amam, com gráficos impressionantes e jogabilidade envolvente. Prepare-se para embarcar nessa jornada e enfrentar seus maiores rivais no PlayStation!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Marvel Rivals | Confira lista de personagens jogáveis

• Furiosa: Uma Saga Mad Max tem duração confirmada

• Bad Boys: Até o Fim | Will Smith promete cenas de ação ousadas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.