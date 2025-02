Marvel Studios reage aos rumores sobre novo ator para Pantera Negra Especulações surgiram nas últimas semanas O post Marvel Studios reage aos rumores sobre novo ator para Pantera Negra apareceu primeiro... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h08 ) twitter

Chadwick Boseman em Pantera Negra

Produtor da franquia do Pantera Negra, da Marvel Studios, Nate Moore negou as especulações das últimas semanas envolvendo a suposta busca por um novo ator para T'Challa.

Para mais detalhes sobre a situação do Pantera Negra e as declarações de Nate Moore, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

