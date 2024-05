Marvel surpreende fãs com novidades para 2026 De acordo com informações recentes, a Marvel ainda tem 3 datas de filmes vagas para o ano de 2026. Essa notícia tem deixado os fãs...

Vingadores 5

De acordo com informações recentes, a Marvel ainda tem 3 datas de filmes vagas para o ano de 2026. Essa notícia tem deixado os fãs ansiosos e especulando sobre quais serão as próximas produções do universo cinematográfico da Marvel.

