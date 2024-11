Marvel temia o fracasso de Pantera Negra, revela Lupita Nyong'o Produção acabou arrecadando mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo O post Pantera Negra | Marvel Studios temia pelo fracasso do filme... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h49 ) twitter

Chadwick Boseman de Pantera Negra

Durante uma sessão de perguntas e respostas sobre sua carreira no BFI London Film Festival, Lupita Nyong'o contou que a Marvel Studios não tinha grande confiança em Pantera Negra, de 2018, antes do lançamento do primeiro trailer. Havia uma preocupação de que o filme poderia se tornar um fracasso de bilheteira.

