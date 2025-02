Marvel teria oferecido papel para Tom Glynn-Carney, diz insider De acordo com o insider Jeff Sneider, a Marvel Studios teria se encontrado com o ator Tom Glynn-Carney O post Marvel teria oferecido... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 10h27 ) twitter

Aegon II Targaryen

De acordo com o insider Jeff Sneider, a Marvel Studios teria se encontrado com o ator Tom Glynn-Carney, responsável por viver Aegon em A Casa do Dragão. Por enquanto, não há detalhes sobre qual seria o papel ou a produção, mas, por enquanto, devemos tratar tal informação apenas como rumor.

Para mais detalhes sobre essa possível nova colaboração, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

