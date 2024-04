Alto contraste

A+

A-

Matthew Vaughn e ator de Kick-Ass Matthew Vaughn e ator de Kick-Ass (O Vício - Cinema)

O renomado diretor Matthew Vaughn anunciou que está produzindo um novo filme de ação que promete revolucionar o gênero. Em uma entrevista exclusiva, Vaughn revelou detalhes empolgantes sobre o projeto, que conta com a participação do ator de Kick-Ass. Saiba mais sobre essa produção promissora consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.