 Max chega oficialmente para Fire TV

O serviço de streaming Max foi oficialmente lançado para Fire TV, trazendo uma ampla variedade de produções para os usuários. Com essa novidade, os assinantes poderão desfrutar de filmes, séries e muito mais diretamente em suas TVs. A chegada do Max para Fire TV promete expandir as opções de entretenimento disponíveis para os espectadores.

